Vatandaşlar AK Parti ve MHP'nin Cumhur ittifakı belediye başkan adayı Burhan Sakallı'nın hayatını araştırıyor. Ağrı Belediyesi başkan adayının hayatına dair detaylar haberimizde...

BURHAN SAKALLI KİMDİR?

1962'de Eskişehir'de doğan Burhan Sakallı, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Sosyoloji Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans derecesi aldı. Burhan Sakallı, çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalıştı. Sakallı'nın yazıları çeşitli ulusal ve yerel basın yayın mecralarında yayınlandı.

Odunpazarı Belediye Başkanlığı görevi süresince çeşitli ödüller alan Sakallı, evli ve 3 çocuk babasıdır.