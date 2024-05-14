AK Parti ve Türk Kızılay ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi

Tüm il ve ilçe başkanlıklarında eş zamanlı olarak başlayan kan bağışı programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak bağışçılarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşkilat mensupları ile Türk Kızılay'ın kan ihtiyacını desteklemek amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Türk Kızılay'ın kan stokundaki azalmaya dikkati çeken ve tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Kaya, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç, 'kan ver can ver' diyoruz." ifadelerini kullandı.