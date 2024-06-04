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        Haberler Gündem Güncel AK Partili eski milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        AK Partili eski milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti

        AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:33
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        AK Partili eski vekil hayatını kaybetti
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        Bir süredir hastanede tedavi gören 72 yaşındaki AK Parti 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti.

        1952 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Pakyürek, daha önce serbest muhasebecilik, İl Genel Meclisi üyeliğinde bulundu. Hayatını kaybeden Pakyürek evli ve 2 çocuk babasıydı.

        Pakyürek'in cenazesi 5 Haziran Çarşamba günü öğle namazını müteakip Vatan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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        #AK Parti
        #bursa milletvekili
        #niyazi pakyürek
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