Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Partili Sırakayadan Alman polisinin darbettiği Ercan Tümer ile ilgili açıklama

        AK Partili Sırakayadan Alman polisinin darbettiği Ercan Tümer ile ilgili açıklama

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Ercan Tümer adlı vatandaşın Alman polisi tarafından evinde darbedilmesiyle ilgili, "Masum bir vatandaşımızı hedef alan ve haksız, hukuksuz, keyfi bir uygulamayla ağır bir şekilde mağduriyetine neden olan bu baskını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:01 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili Sırakaya'dan darbedilen Tümer ile ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Monheim am Rhein yerleşiminde yaşayan ve dün sabah saat 04.00 sularında Alman polisi tarafından evine baskın düzenlenerek ağır bir şekilde darbedilen Tümer'in, hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

        Baskını "insanlık dışı" olarak niteleyen Sırakaya, açıklamasında, "En temel insan hakları ve uluslararası hukuk normlarından uzak bu baskının sadece bir isim benzerliğinden kaynaklandığı ortaya çıkmasına rağmen şu ana kadar aileden özür dilenmemiş olması kabul edilemez bir durumdur." ifadesine yer verdi.

        Sırakaya, her fırsatta AB normları ve AİHM kararlarından bahseden bir ülkede yaşanan bu vahim ve insanlık dışı muamelenin ikiyüzlülük ve çifte standardın dışa vurumu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Masum bir vatandaşımızı hedef alan ve haksız, hukuksuz, keyfi bir uygulamayla ağır bir şekilde mağduriyetine neden olan bu baskını şiddetle kınıyoruz. Almanya'daki Başkonsolosluğumuz başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızla bu skandal baskının tüm yönleriyle aydınlatılması için her türlü hukuki ve diplomatik girişimi gerçekleştireceğiz."

        Sırakaya, tedavisi hastanede devam eden mağdur vatandaşla telefonda görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'geçmiş olsun' dileklerini ilettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Masum olduğu ortaya çıkan vatandaşımıza yönelik bu ağır ve kabul edilemez saldırıyı gerçekleştiren polisler başta olmak üzere bütün sorumluların hukuk önünde yargılanması için sürecin titiz bir şekilde yakından takipçisi olacağız. Bu süreç, sadece vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında değil, Avrupa'nın her fırsatta dile getirdiği insan hakları ve evrensel hukuk normlarıyla ilgili samimiyet testi olacaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!
        Kanseri yenen emekli polise gaspçılar saldırdı!
        Baba vahşetinden 7 ay sonra acı haber!
        Baba vahşetinden 7 ay sonra acı haber!
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"