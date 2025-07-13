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        Haberler Bilgi Gündem Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM AGS-ÖABT sonuç tarihi

        Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM tarafından yapılan ve bu sene ilk kez uygulanan AGS ve ÖABT'nin sonuç tarih merak ediliyor. 400 binden fazla kişinin girdiği sınav, iki oturum halinde yapıldı. İlk oturumda 80, ikinci oturumda ise 50 çoktan seçmeli soru soruldu. Sınavı atlatan adayların gözleri sonuç tarihi için ÖSYM'ye döndü. Peki, AGS-ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AGS-ÖABT sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:42
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        13 Temmuz 2025 Pazar günü 411 bin 805 adayın başvurmasıyla gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tamamlandı. Adaylar, sonuç tarihi için ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, 2025 ÖSYM AGS-ÖABT sonuç tarihi belli mi? İşte, detaylar...

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        ÖSYM 2025 AGS-ÖABT SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        13 Temmuz'da gerçekleştirilen AGS-ÖABT sınavlarının sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuç sayfası olan 'https://sonuc.osym.gov.tr/' üzerinden ilan edilecek.

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        2025 AGS-ÖABT PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

        AGS sınavı, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsıyor.

        Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinde ise adaylara alanlarına göre sorular soruldu. Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirleniyor.

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        Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak ve buna göre AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanıyor.

        Yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılıyor.

        ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak. MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerliliğini koruyor.

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