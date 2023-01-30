Akademisyen Borga Kantürk Arter'de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Akademisyen Borga Kantürk Arter'de
ABONE OL

Arter'de Borga Kantürk'le sanatçı konuşması

Sanatçı, küratör ve akademisyen Borga Kantürk, Arter Kütüphanesi’nde sergilenen Kısa Mesafeler Kitaplığı bağlamında 2 Şubat'ta saat 19:00’da bir konuşma gerçekleştirecek.

Akademisyen Borga Kantürk Arter'de
HABERTURK.COM

Arter Öğrenme Programı kapsamında içinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.
2 Şubat 2023 Perşembe akşamı saat 19:00’da Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek “Sanatçı Konuşması: Kısa Mesafeler İçin Bir Kitaplık” başlıklı etkinlik, Arter Kütüphanesi’nde sergilenen Kısa Mesafeler Kitaplığı bağlamında düzenleniyor. Arter etkinlik kapsamında, yapıtın ortaya çıkış hikâyesine, taşınabilir bir kitaplık olarak sanat eseri fikrine ve izleyici-okur açısından kitaplığın/eserin sunduğu deneyim olasılıklarına odaklanan bir konuşma için sanatçı, küratör ve akademisyen Borga Kantürk’ü ağırlıyor. Eser bağlamında sanatçı, kütüphaneci ve tasnifçi gibi farklı roller üstlenen Kantürk, konuşmasında Kısa Mesafeler Kitaplığı'nın mümkün kıldığı fiziki ve zihinsel yolculuk olanaklarını ele alıyor.

Borga Kant&uuml;rk
Borga Kantürk

2020 yılında SAHA Studio kapsamında SAHA’nın desteğiyle üretilen Kısa Mesafeler Kitaplığı, Borga Kantürk’ün farklı zamanlarda eline geçen kitaplar arasından seçtiği 240 adet yayının alfabetik sırayla tasniflendiği bir kitaplık ve bu yayınların dizin bilgilerini içeren bir posterden oluşuyor. Kitaplık, kısa mesafe seyahatlerde sanatçıya eşlik etmiş, kalınlığı 120 sayfayı aşmayan kitapları bir araya getiriyor. Kitaplığa, birbiriyle bağlantılı üç fasikül şeklinde tasarlanan Kısa Mesafeler Kitabı başlıklı bir sanatçı kitabı da eşlik ediyor.

Sanatçı Konuşması: Kısa Mesafeler İçin Bir Kitaplık” başlıklı etkinlik, Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleşecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi
KÜLTÜR-SANAT 2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi
Pera Müzesi’nde rehberli sergi turu
KÜLTÜR-SANAT Pera Müzesi’nde rehberli sergi turu
Grammy ödüllü grup Ankara'da konser verdi
KÜLTÜR-SANAT Grammy ödüllü grup Ankara'da
Hayata her zaman duygu dolu gözlerle bakan şair: Özdemir Asaf
KÜLTÜR-SANAT Hayata şiirin gözüyle bakan adam
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın 'Türk Resminin Panoraması Sergisi"nin açılışına katıldı
KÜLTÜR-SANAT "150 yıllık tarihimizin seyrini de görme imkanı"
Kadife sesli şarkıcı: Ferdi Özbeğen
KÜLTÜR-SANAT Ölümünün üzerinden 10 yıl geçti
Ulusal Yarışma'nın jüri başkanı Emin Alper olacak
KÜLTÜR-SANAT Ulusal Yarışma'nın jüri başkanı Emin Alper olacak
TuzBiber 6’lı stand-up bomontiada'da
KÜLTÜR-SANAT TuzBiber 6’lı stand-up bomontiada'da
Pera Film'den yeni seçki: 'Uğrak'
KÜLTÜR-SANAT Pera Film'den yeni seçki: 'Uğrak'
İBB Şehir Tiyatroları şubatta 33 oyunla seyirciyle buluşuyor
KÜLTÜR-SANAT İBB Şehir Tiyatroları şubatta 33 oyunla seyirciyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.