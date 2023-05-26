Akademisyen maaşlarına zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

"ÜCRET SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR"

Bu konuya çalıştım, Defalarca araştırma yaptırdım. Bu konuda hazırlığımız var. Bunu YÖK'le de görüştüm. Bu reformu bu sene yapmamız lazım. Kamu reformunun bir parçası bu ama üniversiteyi ayrı bir yere koyarak. Ücret sisteminin değiştirilmesi gerekir.