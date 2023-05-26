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Akademisyen maaşlarına zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

Akademisyen maaşlarına zamda son durum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika açıklamalarının ardından gündeme geldi. Habertürk'ün canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, akademisyen maaşlarına zamma ilişkin olarak YÖK ile görüşüldüğünü ifade etti. İşte 2023 akademisyen zammı son dakika gelişmeleri...

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  • AKADEMİSYEN MAAŞ ZAMMI 2023 | Akademisyen maaşlarına zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

    Habertürk'e Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 akademisyen maaş zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Üniversitede akademik kadronun ücret sisteminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Bilgin, bu konuda hazırlıklarının olduğunu belirtti. İşte 2023 Akademisyen maaşlarına zamda son durum ve Bakan Bilgin'in açıklamaları...
  • AKADEMİSYEN MAAŞ ZAMMI 2023 | Akademisyen maaşlarına zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

    BAKAN BİLGİN'DEN HABERTÜRK'E AÇIKLAMALAR

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'e Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı.
  • AKADEMİSYEN MAAŞ ZAMMI 2023 | Akademisyen maaşlarına zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

    AKADEMİSYENLERİN MAAŞLARI NE OLACAK?

     

    Türkiye'deki akademisyen meselesi önemlidir. En başarılı öğrencilerin kendilerini üniversitelerde planlaması lazım. Ücret çok önemlidir. Üniversitede akademik kadronun, öncelikle asistanlardan başlayarak ücret sisteminin yeniden değiştirilmesi gerekir. 
  • AKADEMİSYEN MAAŞ ZAMMI 2023 | Akademisyen maaşlarına zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!

    "ÜCRET SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR"

    Bu konuya çalıştım, Defalarca araştırma yaptırdım. Bu konuda hazırlığımız var. Bunu YÖK'le de görüştüm. Bu reformu bu sene yapmamız lazım. Kamu reformunun bir parçası bu ama üniversiteyi ayrı bir yere koyarak. Ücret sisteminin değiştirilmesi gerekir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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