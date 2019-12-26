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HaberlerEnerji

Akaryakıt devlerinin arasına kâr marjı girdi

Akaryakıtta, dağıtım şirketleri ile bayileri karşı karşıya getiren “kâr payı” dağılımı konusu, yeni bir aşamaya evrildi ve bu kez sektörün devleri arasında sorun oldu. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberi

Akaryakıt kâr marjı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),kısa süre önce satılan her birim motorin ve benzinden bayilerin en az yüzde 55, dağıtım şirketlerinin yüzde 45 pay almasını öngören bir karar aldı. Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinin (POAŞ, Shell, BP, Total, Opet, Aytemiz gibi ) çatı örgütü Petrol Sanayi Derneği (PETDER),bu kararın iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. PETDER’de, bazı üyelerin bu karara itiraz ettiği ortaya çıktı. OPET ve Aytemiz, EPDK kararının yargıya taşınması konusunda alınan karara katılmadı ve deyim yerindeyse “şerh” koydu.

EPDK’NIN SES GETİREN KARARLARI

EPDK, akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayileri karşı karşıya getiren kar marjları ve yine tartışmalı bir konu olan promosyon uygulamasıyla ilgili iki önemli karar aldı. Bu kararlar, 1 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre satılan her litre akaryakıttan bayiler en az yüzde 55 pay alacak. Bayiler ve dağıtım şirketleri, bu hüküm çerçevesinde sözleşme imzalayacak. Promosyon uygulamasıyla ilgili de yeni bazı kurallar getirildi. Promosyon maliyetlerinin bayilere yüklenemeyeceği hükme bağlandı.

YARGIYA TAŞINDI

PETDER, bu iki kararı, 60 günlük sürenin dolmasına saatler kala yargıya taşıdı ve Danıştay’da dava açtı.  PETDER, bu kararların, “Anayasa ve yasalarda öngörülen sözleşme özgürlüğüne ve rekabete aykırı” olduğu tezini ileri sürdü. EPDK’nın, kâr payları konusunda karar alamayacağı savunuldu.

DEVLERİ BÖLDÜ

PETDER bünyesinde POAŞ, Shell, BP, Total, Opet ve Aytemiz gibi sektörün önde gelen dağıtım şirketleri bulunuyor. PETDER’de, EPDK kararının yargıya taşınmasına yönelik kararın alındığı toplantıda, önemli bir gelişme yaşandı.

Bazı üyelerin, bu karara itiraz ettiği ve kararın oy birliği ile değil oy çokluğu ile alındığı ortaya çıktı. OPET ve Aytemiz, EPDK kararının yargıya taşınması konusunda alınan karara katılmadı ve deyim yerindeyse “şerh” koydu.  Gözler, şimdi Danıştay’da…

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