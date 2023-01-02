Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Döviz kurları ve brent petroldeki değişiklikler akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 20 Aralık'ta benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim uygulanırken 23 Aralık gününde ise benzin fiyatlarına 67 kuruş zam gelmişti. 31 Aralık günü itibarıyla benzin fiyatlarına yapılan 84 kuruşluk zammında ardında akaryakıt fiyatları Aralık ayında 9 kez değişmiş oldu. İşte, 2 Ocak 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin (mazot) fiyatı ve benzin fiyatları...