Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları benzin istasyonuna gitmeden önce araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Şubat ayının sonunda benzin fiyatları ve motorin fiyatlarına uygulanan peş peşe uygulanan indirimin ardından araç sahiplerini üzecek haber geldi. Motorin fiyatlarına 4 Mart günü itibarıyla motorin fiyatlarına zam yapıldı. İşte, 4 Mart 2023 motorin fiyatları ve benzin fiyatları...