Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi: Benzin ve motorin indirimi sonrası LPG'ye zam! 31 Temmuz 2022 güncel PG, motorin ve benzin fiyatları

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 26 Temmuz Salı günü itibariyle motorin fiyatlarına 92 kuruş indirim uygulanırken 27 Temmuz itibariyle ise benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapıldı. Peş peşe uygulanan akaryakıt indirimi sonrası araç sahiplerini üzecek haber geldi. 30 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına zam yapıldı. İşte, 31 Temmuz 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları...

ABONE OL
  • Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi: Benzin ve motorin indirimi sonrası LPG'ye zam! 31 Temmuz 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (Ankara İzmir İstanbul)

    Akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri, brent petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalarla birlikte gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki düşüş motorin ve benzin fiyatlarına indirim haberini beraberinde getirmişti. 26 Temmuz günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirim uygulanırken hemen ardından benzin fiyatlarına ise 50 kuruşluk indirim yapıldı. Küresel piyaslarda belirleyici olan petrol fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ile LPG'ye zam yapıldı. İşte, 31 Temmuz 2022 akaryakıt zammı sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatlarında son durum...
  • Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi: Benzin ve motorin indirimi sonrası LPG'ye zam! 31 Temmuz 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (Ankara İzmir İstanbul)

    LPG'YE ZAM!

    Akaryakıt sektöründen edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.

    Motorin ve benzinde fiyat değişimi olmayacak.

    Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 11,24 TL’ye, Ankara’da 11,21 TL’ye, İzmir’de 11,11 TL’ye yükselecek. Fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.
  • Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi: Benzin ve motorin indirimi sonrası LPG'ye zam! 31 Temmuz 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (Ankara İzmir İstanbul)

    MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILMIŞTI!

    Motorin (mazot) grubuna 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş  kuruş indirim geldi. İşte indirim sonrası güncel mazot fiyaları
  • Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi: Benzin ve motorin indirimi sonrası LPG'ye zam! 31 Temmuz 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (Ankara İzmir İstanbul)

    BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzinde 50 kuruş bir indirim yapıldı.
  • Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi: Benzin ve motorin indirimi sonrası LPG'ye zam! 31 Temmuz 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (Ankara İzmir İstanbul)

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 31 TEMMUZ 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,25

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,50 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL
  • Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi: Benzin ve motorin indirimi sonrası LPG'ye zam! 31 Temmuz 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (Ankara İzmir İstanbul)

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,24 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,47 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL
  • Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi: Benzin ve motorin indirimi sonrası LPG'ye zam! 31 Temmuz 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (Ankara İzmir İstanbul)

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 22,36 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 24,59 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
  • Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi: Benzin ve motorin indirimi sonrası LPG'ye zam! 31 Temmuz 2022 bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? (Ankara İzmir İstanbul)

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 22,38 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 24,60TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.