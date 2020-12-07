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Akaryakıt dağıtım şirketi Aytemiz, verimlilik artışı sağlamak ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek amacıyla mobil uygulamasına entegre ettiği yeni ‘Vaay’ isimli yeni bir ödeme sistemi entegre etti. Yapılan açıklamada, yeni sistem ile müşterinin araç camları dahi açılmadan talep edilen yakıt miktarını pompaya iletilip, ödeme sonrası, fiş/faturayı dijital olarak alabileceği kaydedildi. Sistem ile tüketicilere yüzde 5'e varan oranlarda indirim sunulduğu da açıklandı. Türkiye genelindeki tüm Aytemiz istasyonlarında geçerli olacak sistemin, tüm kredi kartları ile kullanılabileceği belirtildi.





Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "Yeni ödeme sistemimiz ‘Vaay’ ile hijyeni, konforu ve ekonomiyi kodladık. Günümüz tüketicileri artık yenilikçi, yaratıcı ve sorumlu markaları tercih ederken kendilerine sağlanan fonksiyonel faydaya daha da fazla önem veriyorlar. Bununla birlikte dijitalleşme ve data analizi ile müşterilerinizi daha iyi tanıyor olmanız artık alışveriş dünyasının olmazsa olmazı. Bu doğrultuda tüketicilere fayda sağlayan projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Mobil ödemeler, temassız ödemeler, dijital cüzdanlar, kimlik doğrulama teknolojileri gibi günlük hayatımızı kolaylaştıran inovasyonların her geçen gün arttığına dikkat çeken Varlık, "Pandemi ve artan işlem hızı beklentisinin bileşkesi önümüzdeki dönemde de önemini artarak devam ettirecek. Bunun en çarpıcı örneği olarak 2020'nin ilk yarısında gerçekleşen temassız işlem adetlerinin, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 kat artarak 563 milyona ulaşmasını gösterebiliriz. Aytemiz özelinde ise yılın ilk altı ayında müşterilerimizin ödeme tercihlerini incelediğimizde ister araçtan ödeme olsun ister temassız mobil ödeme olsun tüketici alışkanlıklarında ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Varlık, ilk aşamada 100 binin üzerinde tüketicinin bu sistemi kullanmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.