Akaryakıt terminalinde patlama: 4 yaralı

Kocaeli'de Güney Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt dolum terminalinde dolum sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle patlama söndürüldü. İşçilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle henüz isimleri öğrenilemeyen 4 işçi el, yüz ve vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. İşçiler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.