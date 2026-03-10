Canlı
        Döviz kurundaki hareketlilik ve petrol piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. 10 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzine zam yapıldı. Motorine 2 lirayı, benzine 1 lirayı aşan fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, motorine ve benzine kaç TL zam geldi? İşte 10 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları!

        Döviz kurundaki hareketlilik ve petrol piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorine 2 lira 32 kuruş, benzine 1 lira 72 kuruş zam geldi. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Artış, pompa fiyatına motorinde 58, benzinde 43 kuruş olarak yansıdı. Peki güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

        AKARYAKITA ÇİFTE ZAM

        Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla uygulamaya konulan eşel mobil sisteminden sonra akaryakıta bir zam daha geldi.

        Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 43 kuruşu, motorinde ise 58 kuruşu 10 Mart 2026 Salı gününden itibaren pompaya yansıdı.

        10 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin litre fiyatı: 60.32 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.28 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin litre fiyatı: 60.16 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.12 TL

        LPG litre fiyatı: 29.80 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 61.28 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.39 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 61.56 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.67 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

        Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre kararla, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sisteminin devreye alınması kararlaştırıldı.

        NASIL UYGULANACAK?

        Sistem, 2 Mart günü baz alınarak, bu tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.

        Bu kapsamda, benzinde litre başına 14,8277 liraya, motorinde litre başına 13,9006 liraya, LPG'de kilogram başına 11,3830 liraya kadar indirim olabilecek.

        Bu ürünlerin fiyatı düşerse de azalış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si artırılacak ve artırılan bu tutar da 2 Mart'ta uygulanan ÖTV'yi geçmeyecek.

        10 LİRALIK ARTIŞIN SADECE 2,5 LİRASI VATANDAŞA YANSIYACAK

        Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim nedeniyle meydana gelecek fiyat artışının, akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı olarak yansıması amacıyla bu ürünler üzerindeki ÖTV'nin yüzde 75'i ile buna bağlı KDV'den vazgeçilecek.

        Örneğin, söz konusu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde, bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak, geri kalan 7,5 lira ise vergiden karşılanacak.

        Böylece, yüksek miktarda bütçe gelirinden feragat edilerek enflasyonla mücadele önceliklendirilmiş, akaryakıt ve LPG fiyat artışlarının piyasaya sınırlı yansıması sağlanmış olacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
