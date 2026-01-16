Akaryakıta zam geldi! Tabela değişti! 16 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrolde ve dövizde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda 16 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere akaryakıta zam geldi. Peki, "16 Ocak benzine zam mı geldi? Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?" İşte 16 Ocak 2026 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmye devam ediyor. Akaryakıta 16 Ocak Cuma günü itibarıyla zam gelirken, güncel benzin, motorin, LPG fiyatı tabelaya yansıdı. Peki, "16 Ocak benzine zam mı geldi? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu?" İşte 16 Ocak Cuma akaryakıt fiyatları...
BENZİNE ZAM GELDİ!
Benzine 16 Ocak Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam geldi. Zamlı fiyat tabelalara yansıdı.
Motorin grubu ve LPG'de herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 54.90 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.81 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 29.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 54.75 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.62 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 28.69 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 55.73 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 55.87 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 56.11 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 56.14 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 29.09 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.