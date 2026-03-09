Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıtta çifte zam geldi! Benzine ve motorine zam mı geldi, ne kadar zam geldi? 10 Mart benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?

        Akaryakıta çifte zam geldi! 10 Mart Salı benzine ve motorine ne kadar zam geldi?

        ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan savaş brent petrolün yükselmesine sebep oldu. Brent petrolde yaşanan artış akaryakıtta zam beklentisi oluşturdu. Macquarie stratejisti Vikas Dwivedi, "Hürmüz Boğazı'nın birkaç hafta kapalı kalması, petrol fiyatlarını 150 doların üzerine taşıyabilecek bir domino etkisi yaratabilir" değerlendirmesinde bulundu. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, 9 Mart benzine ve motorine zam mı geldi? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile 10 Mart 2026 Salı benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        Giriş: 09.03.2026 - 19:30
        1

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Orta Doğu'da patlak veren ABD-İsrail ve İran hattında karşılıklı saldırıların ardından brent petrolde 100 dolar barajı aşıldı. Öte yandan ülkemizde ise akaryakıt fiyatlarındaki artışın önüne geçilmek üzere eşel mobil sistemi devreye alındı. Eşel mobil sonrası akaryakıta ilk zam 5 Mart tarihinde gelmişti. Akaryakıt fiyatına bir zam daha geldi. Peki, Benzine ve motorine zam mı geldi? İşte 10 Mart benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları...

        2

        BEZİNE VE MOTORİNE ZAM GELDİ!

        10 Mart Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine ise 1 lira 54 kuruş zam geldi.

        Eşel mobil sistem nedeniyle motorinde zammın 53, benzinde ise 39 kuruş olarak pompaya yansıdı.

        3

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 60.32 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 65.28 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 30.49 TL

        4

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 60.16 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 65.12 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 29.89 TL

        5

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 61.28 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 66.39 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        6

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir’de benzin litre fiyatı: 61.56 TL

        İzmir’de motorin litre fiyatı: 66.67 TL

        İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.29 TL

