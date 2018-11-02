Akbank Caz Festivali “Kampüste Caz” ile Türkiye’yi dolaşıyor

“Kampüste Caz” sahnesi bu yıl; genç neslin önemli isimlerinden Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ı ağırlıyor. Evrencan Gündüz’e saksafonda Edward Pithey, trombonda Dilan Balkay, basta Salih Yeniev ve davulda Uğurcan Mamuzlu eşlik edecek.

Geçen 8 yılda 65 kampüste yaklaşık 32 bin üniversite öğrencisini ağırlayan Kampüste Caz, 12-23 Kasım 2018 tarihleri arasında sırasıyla; Edirne, Çanakkale, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da cazın coşkusunu ve heyecanını üniversite kampüslerinde gençlerle buluşturacak.

28. AKBANK CAZ FESTİVALİ KAMPÜSTE CAZ KONSER PROGRAMI

• 12 Kasım Pazartesi // 18.00 Edirne Trakya Üniversitesi

• 13 Kasım Salı // 18.00 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

• 14 Kasım Çarşamba // 18.00 İzmir Ege Üniversitesi

• 15 Kasım Perşembe // 18.00 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

• 19 Kasım Pazartesi // 18.00 Eskişehir Anadolu Üniversitesi

• 20 Kasım Salı // 18.00 Ankara ODTÜ

• 21 Kasım Çarşamba //18.00 Kayseri Erciyes Üniversitesi

• 22 Kasım Perşembe // 18.00 Mersin Üniversitesi

• 23 Kasım Cuma // 18.00 Adana Çukurova Üniversitesi

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