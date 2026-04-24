        Akbank emekli promosyon kampanyası Nisan 2026: 100.000 TL'ye varan fayda! Akbank ne kadar emekli promosyon veriyor?

        Akbank emekli promosyon kampanyası 2026: 100.000 TL’ye varan fayda!

        2026 yılında emekli promosyon kampanyaları hız kazanırken, Akbank tarafından sunulan yeni promosyon tutarları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. 100.000 TL'ye varan fayda fırsatıyla birlikte "en yüksek emekli promosyonu hangi bankada?" sorusu yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Akbank ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte Akbank emekli promosyon kampanyası detayları...

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 08:52 Güncelleme:
        Emekli promosyon kampanyaları hız kazanırken, Akbank tarafından sunulan yeni promosyon tutarları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. 100.000 TL’ye varan fayda fırsatıyla birlikte "en yüksek emekli promosyonu hangi bankada?" sorusu yeniden araştırılmaya başlandı. İşte Akbank emekli promosyon detayları…

        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

        Ek olarak %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılan SGK emeklileri, Eşya güvence sigortasından 2.600 TL yerine sadece 1.000 TL’ye yararlanabileceklerdir.

        MAAŞ ARALIĞINA GÖRE AKBANK PROMOSYON TUTARLARI

        0 – 9.999 TL: 8.250 TL toplam promosyon

        10.000 – 14.999 TL: 13.250 TL toplam promosyon

        15.000 – 19.999 TL: 16.750 TL toplam promosyon

        20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL’ye kadar promosyon

        Kampanya yalnızca promosyon ödemesiyle sınırlı kalmıyor. Emekliler, belirli şartları yerine getirmeleri halinde ek nakit ödüllerden de faydalanabiliyor.

        Buna göre;

        Fatura ödeme talimatlarına 10.000 TL’ye kadar,

        Kredi kartı harcamalarına 10.000 TL’ye kadar,

        Yakınını davet edenlere 10.000 TL’ye kadar ek ödeme veriliyor.

        *Bu ek avantajlarla birlikte toplam nakit ödül tutarı 50.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca kampanya kapsamında emeklilere 6 ay vadeli, 50.000 TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi imkanı da sunuluyor. SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda​ sağlıyor. Detaylara resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

