Akbank Kısa Film Festivali'nin konuğu Nuri Bilge Ceylan

Sinemaseverlerin ve sinema sektörünün buluşma noktası olan Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda etkin bir platform oluşturmak üzere 25 Mart - 4 Nisan tarihlerinde 20. kez düzenlenecek.

Festivalin 20. yıl özel konuğu ise yönetmen Nuri Bilge Ceylan olacak. Son olarak 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran “Kuru Otlar Üstüne” filmine imza atan usta yönetmen, 20. Akbank Kısa Film Festivali’nde genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak. Buluşmada Ceylan’ın ilk kısa filmi “Koza” gösterilecek ve ardından filme ve sinemasal yolculuğuna dair deneyimlerini aktaracağı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Nuri Bilge Ceylan

Nuri Bilge Ceylan etkinlikle ilgili; “Kısa film izlemeyi severim, hep sevdim, ticari kaygılardan uzak kişiselliğin öne çıktığı özgür bir alan. Akbank Kısa Film Festivali vesilesiyle gençlerle buluşabilecek olmak benim için de değerli” ifadelerinde bulundu.

FESTİVALE 74 ÜLKEDEN 2421 BAŞVURU

20’nci yılında 74 ülkeden toplam 2 bin 421 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl da “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Genç Bakışlar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşuyor. Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda film de Türkiye prömiyerini festivalde yapacak.

Akbank Kısa Film Festival bu yıl İstanbul’un iki yakasında da gerçekleşecek. Gösterimler Akbank Sanat binasında, Moda Sahnesi’nde ve çevrimiçi olarak düzenlenecek. Festivalin çevrimiçi gösterimleri, filmonline.akbanksanat.com internet adresi üzerinden yapılacak.