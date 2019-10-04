Akbank müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019! Telefon numarası kaç?

Akbank müşteri hizmetleri nasıl ulaşabileceğiniz konusunda Akbank müşterilerini yazımızda bilgilendiriyoruz.

Akbank Müşteri Hizmetleri Numarası Kaç?

Akbank müşteri hizmetlerine bağlanmak için tek yapmanız gereken ise +90 444 2525 / +90 850 222 2525 üzerinden aramanızdır. Ayrıca 444 25 25 / 0850 222 25 25'i numaralarını tuşlayarak da müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz.

Akbank Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma

Akbank müşteri hizmetlerine direk bağlanmak istiyorsanız hemen 444 25 25 numarayı tuşlayabilirsiniz.

Akbank Direkt Şifre Ne Demek?

Direkt şifre talebi için SMS onayı almanız gerekiyor. Akbank direk internete giriş için ise müşteri numaranız, kullanıcı kodu ve Akbank şifresine ek olarak cep şifre kullanmalısınız.

4 Haneli Neo Kart Şifresi Nedir?

Neo kart şifrenizi oluşturmanız adına izlemeniz gereken yollar arasında BKSIFRE yazıp bir boşluk bırakmanızdır. Ardından kartınızın son 4 hanesini 4425 numarasına gönderin. 7 gün içerisinde hangi ATM giderseniz gidin şifrenizi yenilemeye başlamış olacaksınız.

444 25 25 Ne?

444 25 25 Akbank müşteri hizmetlerine bağlanmanıza yardımcı olan yetkili numaradır.

Neo Kart Ne İşe Yarıyor?

Akbank kullanıcıların severek kullanmış olduğu Neo kart, hem yurt içi hem de yurt dışında ki adreslerde güvenle alışveriş yapmanıza yardımcı olan bir karttır.

Akbank Merkezi Nerede?

Akbank Türkiye’nin İstanbul ilinde bulunmaktadır.

Akbank Kredi Kartı Şifresi Nasıl Alınır?

SMS şifresi almak isteyen kullanıcılar hemen KKSIFRE yazıp boşluk bırakmalıdır. Şifre almak istediğiniz kredi kartınızın da son 4 hanesini 4425 ne gönderin.

Kart Şifresi Nedir?

Fiziksel post makinelerinde kullanmak adına gireceğiniz 4 haneli kart numarasıdır.

Anında Şifre Nedir?

Şifre belirleme konusunda zorluk yaşarsanız ya da şifrenizi değiştiremediğiniz durumlar söz konusu olursa 0 850 724 0 724 numarayı arayabilirsiniz. Ardından 5.1.1 tuşladıktan sonra ise müşteri şifresi alma menüsüne giriş yapmalısınız. Bankamatik cihazlar aracılığı ile yeni şifrenizi de sorunsuz şekilde belirlemeye başlayabilirsiniz.

Akbank CVV 2 nedir?

Kartınızın arka yüzünde yazılı olan 3 haneli numaradır. İnternet üzerinden alışveriş yapacağınız esna da Akbank CVV 2 numarası sizden talep edilir.