Uzaktan müşteri olma uygulamasının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye’yi Akbanklı olmaya davet eden Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ve Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş konuya ilişkin açıklamalarda bulundular. Bankacılıkta yeni bir çağın başladığını söyleyen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak öncü banka olma vizyonuyla Akbank’ta uzun süredir bütünsel bir dijital dönüşüm stratejisini hayata geçiriyoruz. Değişime öncülük ederek müşterilerimizin hızla değişen davranış ve beklentilerini karşılarken, geleceğin bankacılığını bugünden sunmak için çalışıyoruz. İçinden geçtiğimiz pandemi dönemi de büyük değişimlerin yaşandığı bir süreç oldu. Özellikle dijital hizmetlerin çok daha öne çıktığını somut bir şekilde gözlemledik. Yeni yasal düzenlemenin resmi gazetede yayınlaması ile birlikte yakın zamanda hayatımıza girecek uzaktan müşteri olma süreci de bu eğilimi destekleyecek ve sektörde yeni bir dönemi başlatacak. Tüm müşteri etkileşim noktalarında deneyim odaklı, sade ve yalın hizmetler sunan bir banka olarak, uzaktan müşteri edinimi konusunda da mükemmel hizmet vermek için hazırız. Hizmetlerimizden faydalanmak isteyenler, uluslararası tasarım ödüllerine sahip uygulamamız Akbank Mobil’i mobil cihazlarına indirerek, şubelerimize gelmeden diledikleri yerden ve istedikleri zaman, dakikalar içerisinde, kağıtsız, imzasız Akbanklı olabilecekler. İhtiyaç duydukları temel bankacılık ürünlerimize anında ulaşabilecekler. Tüm Türkiye’yi Akbanklı olmaya davet ediyoruz” dedi.

DİJİTAL BANKACILIK ÖNEMLİ BİR ARAÇ

Binbaşgil, Türkiye’de mevduat bankaları arasında uzun vadeli somut hedefler veren öncü bankalardan biri olduklarını ifade ederek şunları kaydetti: "Bu somut hedeflerimiz çerçevesinde sürdürülebilirliği, sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliğini içeren geniş bir kapsamda ele alıyoruz. Bu bağlamda dijital bankacılığı aynı zamanda finansal kapsayıcılığı hızla geliştirmek için de önemli bir araç olarak görüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz dijital ve yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirerek yaygınlaştıracağız. Bu yeni dönemin hedeflerimize ulaşmada önemli bir etkisi olacağına inanıyoruz. Euromoney tarafından “Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası” unvanına layık görülen ilk Türk bankası olarak bu yeni döneme de öncülük etmek için hazırız.”

PEK ÇOK AVANTAJ DA SUNULACAK

Bu yeni dönemde en iyi deneyimi sunan bankaların öne çıkacağına dikkat çeken Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Uçtan uca dijitalleşen müşteri olma süreciyle birlikte sektörümüzde yeni bir dönem başlayacak. Kullanıcılar bu yeni yasal düzenleme sayesinde, Akbank Mobil’i indirip bilgilerini girerek ve kısa bir video görüşmesi yaparak dakikalar içinde Akbank müşterisi olabilecekler. Müşterimiz olmak için Akbank Mobil‘i indirenler vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabilecekler. Üstelik onaylanan kredi ve kredi kartı başvurularında, müşteri olma sürecinin sonunda, kredi hesaplarına yatmış, kredi kartları kullanıma açılmış olacak. Böylelikle kullanıcılar, son derece yalın ve akıcı bir deneyimle diledikleri yerden diledikleri zaman Akbank müşterisi olurken aynı zamanda pek çok temel bankacılık ürününe de kısa sürede sahip olabilecekler" diye konuştu.

Akbank Mobil’den bu dijital süreç ile Akbank müşterisi olanlar için yıl boyunca avantajlar da sunacaklarını kaydeden Yüce, "Mobilden Akbank müşterisi olanlar, 1 yıl boyunca EFT/Havale, limit üstü para çekme ve ortak ATM işlemlerinden ücretsiz faydalanabilecekler. Ayrıca, Akbank Mobil’den müşteri olanları günlük alışkanlıklarıyla yeni avantajlara sahip olabilecekleri güzel bir sürpriz daha bekliyor olacak” şeklinde konuştu.

300'DEN FAZLA FONKSİYON İÇERİYOR

Yüce şunları kaydetti: “Bugün Akbank Mobil’de 300’den fazla fonksiyon ile müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarına son derece bütünsel bir yaklaşımla en iyi çözümü sunuyoruz. Uygulamamızın arkasında güçlü analitik modeller var. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlıyor ve proaktif çözümlerle ihtiyaç anında yanlarında yer alıyoruz. Akıllı arama servisimiz ile gereksinim duydukları tüm hizmetlere kolayca erişebilmelerini sağlıyoruz. Akbank Mobil’de müşterilerimiz için para transferleri, ödemeler gibi günlük bankacılık işlemlerinde birçok yenilikçi hizmet hayata geçirdik. Örneğin müşterilerimiz QR kod ve bluetooth teknolojilerinin de içinde bulunduğu beş farklı yöntemle para transferi yapabiliyorlar. Telefon rehberine kaydeder gibi alıcıları kaydedip, akıllı sistemlerimiz sayesinde geçmiş verilere dayanarak önerdiğimiz para transferlerini görebiliyorlar ve işlemlerini saniyeler içinde tamamlayabiliyorlar. Ürün başvurularını Akbank Mobil’den çok hızlı gerçekleştirebiliyor, ürün ve servislere ait içeriklerimiz sayesinde satın alma kararı öncesinde gerek duydukları bilgilere erişebiliyorlar. Ayrıca geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz yatırım menüsüyle müşterilerimiz Akbank Mobil’i birikimlerini ve yatırımlarını değerlendirmek için de etkin bir şekilde kullanabiliyorlar. Tüm bunlarla birlikte Akbank Mobil’e akıl eklemeye devam ettik. Müşterilerimizin uygulama içinden ulaşarak finansal işlem yapabileceği, merak ettiği soruların cevabını bulabildiği chatbot’umuz Akbank Asistan, yapay zeka ile çalışıyor. 165 işlemde müşterilerimize yardımcı olabilme kabiliyetine sahip. Bunların 75’ini ise baştan sona tamamlayabiliyor. %80 anlama kabiliyetine sahip, teknik açıdan çok güçlü bir chatbot. Ayrıca yine deneyim ve tasarım vurgumuz chatbot’umuza da yansıdı. Akbank Asistan deneyimini uluslararası bir ajans ile birlikte sıfırdan tasarladık. Karakterini, diyaloglarını ve müşterilerimizin yaşayacağı deneyimi en ince detayına kadar çalıştık. Müşterilerimiz Akbank Asistan sayesinde Akbank Mobil’de kendilerini yalnız hissetmeyecekler.”

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yeni dönem için çalışmaların çok daha önceden başladığını ve teknolojik hazırlıkların tamamlandığını belirten Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş ise “Akbank olarak dijitalleşme vizyonumuz, güçlü teknolojik altyapımız, en güncel ve yeni teknolojilerle sürekli geliştirdiğimiz uygulamalarımız, modern veri merkezimiz ve iletişim altyapımız, yetkin ve tecrübeli ekiplerimizle bu yeni döneme hazırız. Uzaktan müşteri edinimi için ileri teknolojileri kullanarak tasarladığımız sürecimizi baştan sona OCR (Otomatik Karakter Tanıma),NFC (Yakın Mesafe İletişim),biyometrik kontroller ve görüntülü görüşme adımlarıyla; birbirini tamamlayan, çapraz teyitlerin yapıldığı tek bir oturum şeklinde tasarladık. Mobil uygulamamız üzerinden ilerleyecek süreçte OCR ve NFC teknolojilerini kullanarak müşterimizin kimliğine dair tüm doğrulamaları gerçekleştireceğiz. Müşterilerimizin güvenliği için titizlikle tasarladığımız süreçte gerekli doğrulamalar için ileri kripto teknikleri ve otantikasyon yöntemlerinden faydalanacağız. Kimlik kontrolünün ardından işlemi yapan kişinin gerçekten kimlik sahibi olduğunu teyit etmek için müşterinin selfie görüntüsü ile kimlik kartı üzerindeki biyometrik fotoğrafını eşleştirirken bir yandan da canlılık testleri yapacağız. NFC ve biyometrik kontrollere ek olarak, özel güvenlik eğitimleri almış çalışanlarımızın müşterilerimizle yapacağı görüntülü görüşme ile destekleyeceğimiz sürecimizin güvenli, hızlı, pratik ve en iyi müşteri deneyimi ile tamamlanmasını hedefliyoruz. Şubelerimize gelmelerine gerek kalmadan, diledikleri yerden, dakikalar içerisinde isteyenleri Akbanklı yapabiliyor olabilmek bankacılık sektörü açısından önemli bir adım. Çok önemli değişimler yaratacağını öngörüyoruz, milyonlara hoş geldin demeye hazırız” dedi.