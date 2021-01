Akbank, The Valuable 500’e katıldı

HABERTURK.COM

Engelli bireylerin iş hayatına katılımlarını desteklemek ve yaratacakları değer konusunda farkındalık oluşturmak adına kurulan The Valuable 500’e Akbank da katıldı. Sürdürülebilirlik alanında Türkiye’de öncü çalışmalara imza atan Akbank, girişime Türkiye’den katılan ilk banka ve kurum oldu. 2021 yılı içerisinde engelli bireylerin iş dünyasına katılımını desteklemek adına taahhütte bulunacağını açıklayan Akbank, 29 Ocak tarihinde yapılan uluslararası basın açıklaması ile girişimin bir üyesi ilan edilerek bu konuda dünyanın öncüleri arasındaki yerini aldı.

'YEPYENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTIK'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Sürdürülebilirlik alanında dünyaya ve ülkemize fayda sağlayacak her türlü girişimin destekçisi olmaya çalışıyoruz. İş stratejimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz sürdürülebilirlik konusunda yakın zamanda açıkladığımız stratejimiz ve somut hedeflerimizle yepyeni bir dönemi başlattık. Bu bağlamda, The Valuable 500’e katılan ilk Türk bankası ve kurumu olmaktan gurur duyuyoruz. Kapsayıcılık ve çeşitliliği kültürümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Geleceğin Türkiye’si için çalışırken herkesin yeteneklerinden, düşüncelerinden faydalanmanın önemine inanıyor, bunu yaratıcılığı da tetikleyecek büyük bir değer olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle The Valuable 500’e katılarak, hem engelli bireyler için daha kapsayıcı bir iş dünyası yaratmadaki rolümüzden hem de bu konuda farkındalık oluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Ocak 2019'da Dünya Ekonomik Forumu Davos’taki Yıllık Toplantısı'nda başlatılan The Valuable 500 bütün tedarik zincirindeki iş sistemini engelli bireylerin yararına dönüştürmeyi hedefleyen tek küresel CEO topluluğudur. Girişime iki yılda 35 ülkeden 400'ün üzerinde CEO katılmıştır.