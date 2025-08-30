Akbelen Nerede?

Akbelen Ormanı, Muğla iline bağlı Milas ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Milas’a bağlı İkizköy Mahallesi yakınlarında bulunan bu ormanlık alan, Ege Bölgesi’nin önemli doğal varlıklarından biridir. Konum olarak Milas şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktadır.

Hangi Bölgede?

Akbelen, coğrafi olarak Ege Bölgesi’nde yer alır. Bölge, Türkiye’nin en zengin doğal kaynaklarına sahip alanlarından biri olup zeytinlikleri, ormanları ve tarım arazileriyle tanınır. Akbelen Ormanı da Ege’nin bu doğal zenginliklerinden biridir.

Akbelen’in Coğrafi ve Doğal Özellikleri

Bitki Örtüsü: Akbelen Ormanı, genellikle kızılçam ormanları ile kaplıdır. Bunun yanı sıra maki bitki toplulukları ve çeşitli endemik türlere de ev sahipliği yapmaktadır.

Ekosistem Önemi: Bölge, yalnızca orman habitatı değil, aynı zamanda yaban hayatı için de kritik bir yaşam alanıdır. Kuş türleri, küçük memeliler ve sürüngenler açısından zengindir.

Tarım Alanlarına Yakınlığı: Ormanın çevresinde zeytinlikler ve tarım arazileri bulunur. Bu durum, bölge halkının geçim kaynaklarıyla doğrudan bağlantılıdır.