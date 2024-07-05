Akçansa Bursa Agrega tesisine Platin seviyesinde CSC sertifikası

Akçansa'nın Bursa Agrega tesisi yapılan bağımsız denetimi başarıyla tamamladı ve Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından Platin CSC sertifikası almaya hak kazandı. Firmadan yapılan açıklamaya göre böylece, Türkiye’nin ilk ve tek Platin CSC sertifikalı agrega tesisi olan Akçansa Bursa Tesisi, dünyada da bu seviye sertifikaya sahip 12 tesisten biri oldu.

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından verilen sertifika, sürdürülebilir üretim yapıldığına dair en üst seviyede tescil niteliği taşıması bakımından öne çıkıyor.

Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz konuya ilişkin şunları söyledi: