Akciğer kanserinin 9 sinyali!
Akciğer kanseri belirtilerinin oldukça geniş bir yelpazede yer aldığını belirten Prof. Dr. Çağatay Saim Tezel, erken dönem belirtilerine dikkat çekti. Hastada yüzde şişlik, halsizlik ve güçsüzlük, nedeni anlaşılamayan kilo kaybı gibi şikayetler olabileceğini belirten Tezel, "Akciğer kanseri riski yüksek olan ve sigara kullanan bireyler başta olmak üzere orta yaş ve üzeri bireylerde düşük doz BT tarama programlarının devreye alınması, hayatların kurtarılmasını sağlayabilir" dedi
Akciğer kanseri, akciğerdeki dokularındaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Tüm kanserlerin yüzde 12-16'sını oluşturan akciğer kanseri, kadınlarda ve erkeklerde kansere bağlı ölümlerin en başında geliyor. Ancak akciğer kanseri taramalarıyla tümörler ortaya çıkmadan erken evrede teşhis edilebiliyor. Hastalıkta doğru tedaviyle birlikte yaşam kalitesi ve süresi artırılabiliyor. Bu nedenle sigara kullananlar başta olmak üzere orta yaşta ve üzerini düzenli olarak bir şekilde akciğer kanseri taraması yaptırması tavsiye ediliyor.
"ERKEN AŞAMADA FARK EDİLMESİ ZOR"
Akciğerdeki doku ve yerlerde kontrolsüz bir şekilde büyüyerek akciğer kanserinin oluştuğunu kaydeden Göğüs Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Çağatay Saim Tezel, "Tümör hücresi olarak da tanınabilir bu şekilde büyür, hızla çoğalır ve sürekli kitlesel bir yapı oluşturur. Kanserin ilerlemesiyle birlikte kanser döngüsü, çevre doku ve organlara yayılmaktadır. Bazı durumlarda kanser üreme sisteminin karışmasıyla kanser, uzak organlara da sıçramaktadır. Metastaz olarak da merkezi bu durumda dağıtmak çok daha zorlaşıyor. Akciğer kanseri, genellikle belirtim süreçlerinin devamını sağlar. Bu nedenle erken aşamada fark edilmesi zordur" dedi.
Akciğer kanseri belirtilerinin oldukça geniş bir yelpazede yer aldığını aktaran Tezel, kanserin erken dönem belirtilerini sıraladı:
- Yüzde şişlik
- Ses kalitesi
- Lenf türünün büyümesi
- Halsizlik ve güçsüzlük
- Yüksek ateş
- Nedeni anlaşılamayan kilo kaybı
- Parmaklarda şekil bozukluğu
- Baş ameliyatı
- Yutkunma zorluğu
Prof. Dr. Tezel, sözlerine şöyle devam etti: "Kanser vakalarının akciğerlerde başlaması, birincil (primer) akciğer kanseri olarak görülürken, insanlarda farklı bir yerde bulunan fakat akciğerlere metastaz yapan akciğer kanseri türü ise sıradan (sekonder) akciğer kanseri olarak adlandırılır. Primer akciğer kanseri ise küçük hücreli (yulaf hücreli) akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olmak üzere iki grupta incelenir. Primer akciğer vakalarının yaklaşık yüzde 88'i küçük hücreli olmayan gruplarda yer alır."
AKCİĞER KANSERİ HASTASININ HAYATTA KALMA ORANI ARTIRILIYOR
Akciğer kanseri taraması, komplikasyonun ortaya çıkmadan hastalığın erken bir aşamada bulunması için testlerin endüstriyel bir işlemidir. Prof. Dr. Tezel, diğer kanserlerin aksine, akciğer kanseri için rutin taramanın dünya çapında yaygın olmadığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akciğer kanserinin hayatta kalma oranlarını artırabileceği gösterilmiştir. Akciğer kanseri, kanser türleri türleri en çok ölüme neden olan kanser türüne devam etmektedir. Akciğer kanseri riski yüksek olan sigara kullanan bireyler başta olmak üzere orta yaş ve üzeri bireylerde düşük doz BT tarama programlarının devreye alınması hayatların kurtarılmasını sağlayabilir ve bu yıkıcı bozulmanın oynanmasına yardımcı olabilir. Akciğer kanser taraması ile ilgili yapılan en büyük sonuçların sonuçları 2011 yılında yayınlanmıştır. Bu oran düşük doz BT taramalarının, göğüs röntgenlerine oranı akciğer kanser oranlarının yüzde 20 oranında olduğu tespit edildi. Belçika ve Hollanda'da 2020 yılında yapılan ikinci büyük araştırmada ise düşük doz BT taramalarında yapılan yüksek akciğer kanseri erkeklerde, ölümlerin yüzde 24 oranında arttığı görüldü."
TEDAVİ KANSERİN TÜRÜ VE EVRESİNE GÖRE BELİRLENİYOR
Akciğer kanseri teşhisi için ayrıntılı tedavi öyküsü, fizik muayene, tanının kesinleştirilmesi, ayırıcı tanıdaki dışlanması için ek laboratuvar testleri ve radyolojik incelemeler gerektiğini söyleyen Tezel, "Bu radyolojik incelemeler akciğer grafisi ve/veya BT gibi radyolojik görüntüleme işlemleri ile yapılmaktadır. Akciğer kanserinin kesin tanısı için akciğer dokusundan ve İçindeki kitleden bakteriler alınır. Patolojik inceleme kanserinin hücre tipini, kanser tedavisini farklı patolojik olarak ayırmayı sağlayıcı tespitlerini sağlar. Bu şekilde hasta için uygun tedavi yöntemi ve planı seçilebilmektedir. Akciğer kanserinin tedavisi, akciğer kanserinin türü, evresi ve genel sağlık durumu gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kapsamlı tedavi, immünoterapi, radyoterapi, yöntemler ve cerrahi yöntemlerin tek başına ya da birlikte kullanılabilir şekilde düzenlenmektedir" diye konuştu.
Erken teşhis edilen akciğer kanseri için en etkili tedavi yöntemi ile akciğerin tümör içeren bölmeleri ve ilgili lenf bezlerinin toplanması gerektiğini söyleyen Tezel, "Erken dönemde akciğer kanserinde uygulanan ameliyat akciğerinin tümörü içeren kalıntılarının çıkarılmasıdır. 1 cm'den küçük tümörlerde lobun alt parçası olan segmentin çıkarılması uygulanabilir. Ayrıca en az 6 lenf bezinin çıkarılması da yatağın temel listesidir. Bu operasyonların tamamı 3-4 cmlik tek bir kesi veya 2 kesi ile kapalı olarak çalıştırılabilmektedir. Ayrıca robotik cerrahi, akciğer kanseri operasyonlarında minimal invaziv bir tedavi sunarak daha hızlı iyileşme, daha az ağrı ve hastanede kısa süreli kalış imkanı sağlamaktadır" dedi.