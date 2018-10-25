Halk arasında Akciğer sönmesi olarak bilinen hastalık son günlerin en çok araştırılan konusu haline geldi. Bunun nedeni ise Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo'nun akciğer sönmesi yaşamasıydı. Pnömotoraks olan akciğer sönmesi havanın göğüs kafesi içine dolması ile oluşur ve oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Peki, Akciğer Sönmesi'nin belirtileri neler ve tedavisi mümkün mü? İşte hastalığa dair tüm detaylar...



AKCİĞER SÖNMESİ NEDİR?

Pnömotoraks daha anlaşılır bir deyişle akciğer sönmesi, akciğerlerle göğüs kafesi duvarı arasına hava sızması durumunda meydana gelir. Sızan hava akciğerler üzerinde basınç oluşturur. Akciğer sönmesini meydana getiren sebeplere bağlı olarak akciğerlerin bir bölümü ya da tamamı çökebilir.

Akciğer sönmesi göğüs kafesi yaralanması, akciğerleri kapsayan bazı belli başlı operasyonlar sonucu, akciğer hastalıkları veya hiçbir neden olmaksızın ortaya çıkabilir.

Küçük ve basit bir pnömotoraks çabucak kendi kendini iyileştirebilir ama daha geniş bir alanı kaplaması halinde fazla hava birkaç günde genellikle kaburga kemiğine bir tüp ya da iğne batırılması suretiyle yavaş yavaş boşaltılarak atılır.

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Akciğerinde hava kesecikleri olanlar, basınç altında (havada pilotlar, hostesler, ve sualtı dalgıçları, vs) kalanlar veya çalışanlar, astenik vücut tipi olanlar (zayıf, ince, uzun genç erkekler), travma, kaza geçirenler, darp edilenler, akciğer hastalıkları olanlarda Akciğer Sönmesi görülmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akciğer sönmesi işaret ve belirtileri genellikle şunları içerir:

Etkilenen akciğerle aynı tarafta hissedilen ani ve keskin göğüs kafesi ağrısı. Bu ağrı göğsün ortasındaki göğüs kemiği altında değildir.

Akciğerlerin ne oranda söndüğüne bağlı olarak nefes alıp vermenin kısa kısa olması. Nefes alış verişleri şiddetli ya da daha az şiddetli olabilir.

Göğüste hissedilen daralma

Hızlı kalp atışları

Akciğerlerinizle göğüs duvarı (plevral boşluk) arasındaki alana az miktarda hava girmesi durumunda işaret ve belirti sayısı az olabilir. Fakat göğüs ağrısı ve akciğer sönmesinde herhangi bir azalma olmasa da çok az sönmüş bir akciğerin bile birkaç saatte ya da günde iyileşme gösterebilen kısa kısa nefes alışverişleri görülebilir.

AKCİĞER SÖNMESİNİN NEDENLERİ NELER?

Ani gelen şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı ciddi Pnömotoraks'ın en belirgin belirtileridir. Genelde yavaş ve hafif klinik belirti vermesine rağmen ani ve şiddetli gelen göğüs ağrısı-nefes darlığı ile belirti vereren bu hatalıkta ğöğüs ağrısı o kadar şiddetlidir ki, genellikle kalp krizi ile karıştırılır.

Öte yandan pnömotoraks KOAH'lı hastalarda da sık görülen bir rahatsızlıktır. Bu hastalarda öncelikli şikayet nefes darlığıdır. Dolayısı ile KOAH'lı bir hastanın da göğüs ağrısı ve nefes darlığı durumunda KOAH atağı olarak geçiştirilmeden Pnömotoraks ihtimaline karşı da mutlaka tetkik edilmesi gerekir.

TEDAVİSİ NEDİR?

Pnömotoraks tedavilerinde 4 temel ilke vardır. Akciğerin genişlemesinin sağlanması, şikayetlerin ortadan kaldırılması, komplikasyonların önlenmesi ve nükslerin önlenmesi şeklinde. Bunlardan ilki oksijen desteğidir, hava miktarı az olan kişilere uygulanır ve hasta gözlemlenir. Bir diğeri iğne aspirasyonudur.

Pnömotoraks alanı yüzde 15'ten büyükse hava kesilene kadar iğne ile boşaltılır. Eğer akciğerden kaçan hava fazla miktarda ise dren takılarak havanın boşaltılması sağlanır. Orta ve büyük derecede Pnömotorakslarda karşı akciğer ve kalbe baskı yapacak durumda olanlarda Tüp Torakostomi denilen yöntem kullanılmaktadır.

Tüm bunlara rağmen; genişlemeyen akciğer dokusu varlığında, her iki akciğerde de sönmenin olduğu durumlarda, göğüs kafesi içinde kan birikmesi durumunda, takılmış olan göğüs dreninden devam eden hava kaçağının fazla olması durumunda ayrıca sosyal endikasyonları olan pilot, dalgıç, gemici gibi meslek grupları ile sağlık merkezine uzakta oturan hastalarda cerrahi önerilmektedir. Cerrahide kapalı (videotorakoskopik -robotik) yöntemler kullanılıyor. Bunlar göğüs cerrahlarının en sık yaptığı ameliyatlardandır.

NAGATOMO'NUN SON DURUMU!

Galatasaray'a Nagatomo'dan kötü haber geldi... Sarı-kırmızılı ekip, dün Schalke 04 ile oynanan maçta Nagatomo'nun aldığı darbe sonucu akciğer sönmesi yaşadığını açıkladı. Japon futbolcunun birkaç gün hastanede kalacağı ve kontrollerin yapılacağı duyuruldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Schalke 04 maçı sırasında göğsüne gelen top sonrası, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo’nun saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlık heyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır.

Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuzla ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak değerlendirme sonrası netleşecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ