"ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı da finale kalan 2 fotoğraftan biri oldu. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. 'Van Gölü için atılacak bir oy, Türkiye için atılmış bir oydur.' Herkesi bu konuda destek olmaya çağırıyoruz."