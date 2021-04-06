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Haberlerİş-YaşamAkdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1,24 milyar dolarlık dış satım yaptı
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1.24 milyar dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, mart ayında birlik bünyesinde yapılan dış satımın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 1.24 milyar dolara ulaştığını bildirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında 1,24 milyar dolarlık dış satım yaptı
AA

Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, AKİB'in, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) zorlu koşullarına rağmen üretim ve tedarikçi gücünü artırdığını belirtti.

Mart ayı ihracat rakamlarına değinen Yamanyılmaz, "Kovid-19'un etkilerine rağmen mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artışla 1,24 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Yamanyılmaz, ihracatlarının ülkeler bazındaki durumuyla ilgili, "Mart ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler listesinde yüzde 95 artış ve 92,7 milyon dolarla Irak birinci, yüzde 122 artış ve 65,2 milyon dolarla İtalya ikinci, yüzde 16 artış ve 63 milyon dolarla Hollanda üçüncü sırada yer aldı. Pazar çeşitliliğinde yoğunlaştığımız Afrika'nın lider ülkelerinden Nijerya pazarında yüzde 1096 artış sağlayarak 55,8 milyon dolar değerle rekor kırdık. Nijerya'yı yüzde 337 artış ve 29,6 milyon dolarla Yunanistan ile yüzde 140 artış ve 35,7 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

AKİB'in mart ayı ihracatını sektörlere göre de ele alan Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Mart ayında en fazla ihracatı, yüzde 76 artış ve 352,4 milyon dolarla Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Yüzde 21 artış ve 310 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ikinci, yüzde 35 artış ve 150 milyon dolarla Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sırada yer aldı. Yine bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz performansını yüzde 14 artırarak 113,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 86 artışla 112 milyon dolarlık, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 67 artışla 105,6 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 38 artışla 30,6 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 36 artışla 26,5 milyon dolarlık ihracata imza attılar."

Huriye Yamanyılmaz, 2021 yılının ilk 3 ayında yaptıkları dış satımın da 3,24 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

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