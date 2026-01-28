Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi talep toplamaya başladı. 54 milyon 700 bin lot dağıtacak firma, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacak. Katılım endeksine uygun işlem görecek Akhan Un Fabrikası 1.1 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve 21.50 TL hisse fiyatına sahip. İşte, Akhan Un Fabrikası halka arz detayları