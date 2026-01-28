Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi talep topluyor: Akhan Un Fabrikası kaç lot verecek?
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi talep toplamaya başladı. Üç gün sürecek talep toplama süreci kapsamında 54 milyon 700 bin lot dağıtılacak ve böylece şirketin yüzde 20.01'lik kısmı halka açılacak. Katılım endeksine uygun olan firma, halka arz fonunun en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacak. İşte, Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi halka arz detayları
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi talep toplamaya başladı. 54 milyon 700 bin lot dağıtacak firma, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacak. Katılım endeksine uygun işlem görecek Akhan Un Fabrikası 1.1 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve 21.50 TL hisse fiyatına sahip. İşte, Akhan Un Fabrikası halka arz detayları
AKHAN UN FABRİKASI TALEP TOPLAMAYA BAŞLADI
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi, 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
AKHAN UN FABRİKASI HİSSE FİYATI
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi hisse fiyatı 21,50 TL olarak belirlendi.
AKHAN UN FABRİKASI KAÇ LOT VERECEK?
Şirket, 54 milyon 700 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 218 Lot (4687 TL).
- 250 Bin katılım ~ 131 Lot (2816 TL).
- 350 Bin katılım ~ 94 Lot (2021 TL).
- 500 Bin katılım ~ 66 Lot (1419 TL).
- 700 Bin katılım ~ 47 Lot (1010 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 30 Lot (645 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 20 Lot (430 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 15 Lot (322 TL).
AKHAN UN FABRİKASI FON KULLANIM YERİ
- Yüzde 45 İşletme sermayesi.
- Yüzde 40 Finansal borçların kapatılması.
- Yüzde 15 Makarna fabrikası ile ilgili finansal kiralama ödemeleri.
AKHAN UN FABRİKASI HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.