Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor'un konuğu Kayserispor'du.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz hafta kaybederek ligden düşmesi kesinleşen Akigolar, 37. dakikada Regattin ile öne geçti: 1-0.
İlk yarı böyle sona ererken 61. dakikada Kravets skoru dengeledi: 1-1. 80. dakikada Elvis Manu ile Akhisarspor tekrar öne geçse de 90+3'te sahneye çıkan Gyan skoru belirledi: 2-2.
15 YAŞINDAKİ EMRE OYUNA GİRDİ
Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman'ın 86. dakikada 15 yaşındaki Emre Demir'i oyuna sokması dikkat çekti.
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