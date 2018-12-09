Akhisarspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe için bu akşamki maçtan galibiyetle çıkmak çok önemli. Fenerbahçe, puan cetvelinde hemen altında bulunan Akhisar'a yenilirse ligin son 3 takımı içerisine girme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. İşte Akhisarspor Fenerbahçe maçına dair detaylar...

AKHİSARSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Akhisarspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 kanalında canlı yayınlanacak. Akhisarspor Fenerbahçe maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE KARŞILAŞMALARININ GEÇMİŞİ

Akhisarspor ile Fenerbahçe, karşı karşıya geldikleri 13 resmi maçta birbirlerini altışar kez yendi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi Süper Lig'de iki kez yenmeyi başaran tek takım Akhisarspor'du (evinde 1-0 & deplasmanda 3-2).

Akhisarspor, Süper Lig'de evinde oynadığı son 16 maçın 15'inde ve son 10 maçın tamamında rakiplerine gol atmayı başardı. Manisa ekibinin bu süreçte filelerini havalandıramadığı tek rakibi Beşiktaş (Nisan 2018, 0-3).

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son dokuz maçının sadece birini kazanabildi (5B 3M).

Fenerbahçe ligde bu sezon deplasmanda oynadığı yedi maçın birini kazanabildi (2B 4M). Bu sezon dış sahada dört kez mağlup olan sarı lacivertliler, aynı sayıda deplasman yenilgisini bundan önceki 33 karşılaşmada almıştı (20G 9B).

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda Fenerbahçe'den (4) daha az gol atan tek takım Alanyaspor (3). Akhisarspor ise iç sahada en fazla gol yiyen takımlar sıralamasında ikinciliği Fenerbahçe ile paylaşıyor (10).

Bu sezon ligde akan oyunda en fazla gol yiyen takım olan Akhisarspor'un (19) kalesinde gördüğü son 12 golün 11'i bu şekilde geldi. Fenerbahçe ise ligde akan oyundan en az gol atan beşinci ekip (9 gol).

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de şut yüzdesi (%35,5) ve gole çevirme oranında (%9,2) ligin en kötü ikinci takımı.

Elvis Manu, bu sezon Süper Lig'de Mbaye Diagne'nin (25) ardından en fazla net gol pozisyonuna giren ikinci oyuncu (11, Burak Yılmaz ve Trezeguet ile birlikte). Manu, bu 11 gol pozisyonunun ikisini gole çevirebildi.

Islam Slimani bu sezon Süper Lig'de hiçbirini gole çeviremeden en fazla net gol pozisyonuna giren oyuncu (0/9). Slimani, ligde en az bir golü olan oyuncular arasında ise en düşük gole çevirme oranına sahip isim (%3,6).

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