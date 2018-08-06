Galatasaray'ı penaltı vuruşlarıyla mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor'da futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendiren kaleci Fatih Öztürk "Camia olarak çok mutluyuz. Maçtan önce Josue ile konuştuk. Biraz bize anlattı. 4 kere sağa gitmem belki de Gomis'i biraz tedirgin etti. Normalde sağa gidecektim, değişeyim dedim. Tuttu." dedi.



Mustafa Yumlu ise "Geçen sene kupayla bitirdik, bu sene kupayla başladık. Bu güzel ilçemize ve ttaraftarımıza hayırlı olsun, her şeyi hak ediyorlar. Bu kupayı Galatasaray'dan almak kolay bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Akhisarspor'un deneyimli futbolcusu Bilal Kısa da şunları söyledi:

"Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra tarihimizde ilk defa kazandık ve Akhisarspor'a ve taraftarımıza armağan etmiştik. Bunun ikincisini yapmak istiyorduk. Ligler başlamadan önce oraya da moralli girmek istiyorduk. Tabii ki Galatasaray'a karşı kazanmak çok zor. Zoru başardık. Bugün gerçekten iyi oynadık. İyi mücadele ettik. Daha erken de bitirebilirdik aslında uzatmalara gitmeden. İki taraf içinde seyir açısından çok iyi maç oldu. Çok mutluyuz. Akhisarspor'a, ilçemize armağan olsun. İki kupayla kapattık. Büyük başarıya imza attık. Şimdi bu kupaların sevincini kutlayacağız"



"PENALTILAR ÖNCESİ ÇOK UMUTLU DEĞİLDİM"



"Açıkçası çok umutlu değildim. Muslera'nın daha önce çok penaltı çıkartmışlığı vardı. Açıkçası korkuyordum. Uzatmalara gider diye dün idmanda da çalıştık. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Çok iyi penaltı attı herkes. Hiç kaçırmadık. Fatih'i de son penaltıdan dolayı tebrik etmek lazım. Çok mutluyuz, söylenecek bir şey yok. Artık lige başlayacağız"











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