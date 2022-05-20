Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam AKİB'in yeni koordinatör başkanı Fuat Tosyalı oldu
ABONE OL

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı oldu

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanı Fuat Tosyalı oldu.

AKİB'in yeni koordinatör başkanı Fuat Tosyalı oldu
AA

AKİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katımıyla Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirildi.

Toplantıda bir yıl süreyle görev yapacak başkan ve yardımcıları belirledi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, AKİB'in yeni dönem koordinatör başkanı seçildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, toplantıda yaptığı konuşmada, AKİB'in Türkiye'nin ürün ve hizmetlerinin dünya pazarlarında hak ettiği değeri bulması için çalışan en önemli birliklerinden olduğunu belirtti.

Fuat Tosyalı'ya başarı dileyen Gülle, "İnanıyorum ki AKİB, Fuat Tosyalı başkanımızın liderliğinde çok daha başarılı çalışmalara imza atacak. 2022 yılının ilk 4 ayında Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında ihracat hacminde en yüksek artışı elde eden Birliğimiz, yeni yönetim kadrolarıyla 20 milyar dolarlık ihracat hedefini de geçecek." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ SIRA BU İHRACAT ARTIŞINI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAKTA"

AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı da Birliklerinin ihracatta yeni rekorlar kırmayı sürdüreceğini ifade etti.

Tosyalı, AKİB'in 2022 hedefi olan 20 milyar dolarlık ihracat düzeyine erişmek için yüksek motivasyonla ilerlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Dünya çok hızlı değişiyor. Küresel tedarik zincirindeki değişimin normalleşmeyle tekrar değişmesi riskine karşı kazanımlarımızı korumak için gerekli adımları şimdiden atmalıyız. Bugüne kadar ihracatçılar olarak zorlu koşullara uyum kabiliyetimizle küresel rekabetçiliğimizi koruduk ve sanayilerin durduğu bir dönemde üretime devam ederek hem mevcut pazarlara hem de yeni pazarlara ihracatımızı artırdık. Şimdi sıra bu ihracat artışını sürdürülebilir kılmakta."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mayıs ayı tüketici güven endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAM Tüketici güveni mayısta arttı
TÜİK, Yurt dışı ÜFE rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM Yurt dışı ÜFE, yıllık yüzde 97 arttı
100. yılda hedef 300 milyar dolar ihracat
İŞ-YAŞAM 100. yılda hedef 300 milyar dolar ihracat
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları zirve yaptı
İŞ-YAŞAM ABD'de işsizlik maaşı başvuruları zirve yaptı
TESK'ten turizmde kampanya çağrısı!
İŞ-YAŞAM TESK'ten turizmde kampanya çağrısı!
Bakan Nebati Küba Başbakan Yardımcısı ile görüştü
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati Küba Başbakan Yardımcısı ile görüştü
AVM'lerde ziyaretçi sayısı pandemi öncesine yaklaştı
İŞ-YAŞAM AVM'ler pandemi öncesine yaklaştı
BBVA’nın Garanti BBVA’daki sermaye payı arttı - İş Dünyasından Haberler
İŞ-YAŞAM BBVA’nın Garanti BBVA’daki payı arttı
Davos’ta jeoekonomik zorluklar masaya yatırılacak
İŞ-YAŞAM Davos'a geri sayım başladı!
THY 89 yaşında
İŞ-YAŞAM THY 89 yaşında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.