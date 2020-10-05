Her anne baba çocuğuna koyacağı ismin anlamının güzel olmasına özen gösterir. Akif ismi de erkek bebekler için çok tercih edilen isimlerden bir tanesi. Akif isminin anlamı, özellikleri ve merak ettiğiniz daha pek çok şeyi yazımızda bulacaksınız.

Akif İsminin Anlamı Nedir?

Akif isminin birden çok anlamı vardır. Bunlar:

İbadet eden, ibadet maksadıyla bir yere çekilen

Bir şeyde sebat eden

Sözlükte ise Akif adı ibadetle uğraşan kişi olarak geçer. Türkiye sıralamasında 167. Sırada olan Akif adı yaklaşık 26000 kişide bulunuyor. İstanbul’da ise Akif ismini taşıyan kişi sayısı yaklaşık 4000 gibi bir rakamı kapsıyor. Akif adı Türkiye’de her 3170 kişiden birinde mutlaka karşımıza çıkıyor.

Akif İsminin Özellikleri

Akif isimli kişiler özgürlükçü bir ruha sahiptir. Kesinlikle kısıtlanmaya gelemezler. Bu sadece aile ortamında değil, hayatlarının her alanında geçerlidir. Onlardan bir yere bağlanmasını beklemeyin. Akif isimli kişiler her zaman yeni şeyler keşfetmeye açıktır. Bulunduğu ortam onlara keyif verse de kısa sürede sıkılabilirler.

İlişki için de bu durum geçerlidir. Eğer partnerinizin adı Akif ise onu kesinlikle sıkmayın. Kıskanılmaya ve baskıya gelemezler. Böyle bir ilişki onlar için uzun ömürlü olmaz.

İş hayatında da baskıyı sevmezler. Özgürlüklerine yapılan en ufak müdahale işi bırakmalarına dahi neden olabilir. Bu nedenle Akif ismini taşıyan kişiler daha çok kendi işlerini kurmaktan yanadır.

Akif İsmi Kuranda Geçiyor mu?

Kökeni Arapça olan Akif adı Kuranda geçiyor. Buna bağlı olarak Akif ismi caizdir diyebiliriz.