Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre İstanbul Kadıköy'de geçen 22 Ekim ayında, kasap dükkanına girerek 3 kişiyi bıçaklayan ardından önüne gelen kişileri rastgele bıçaklaması sonucu 5’i ağır, 11 kişiyi yaralayan Ali Kardaş hakim karşısına çıktı. Cezaevi firarisi Kardaş, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 99 yıldan 165 yıla kadar hapis cezasının istendiği davada savunmasını yaptı.



“AKIL HASTALIĞIM YOK, PİŞMANLIĞIM VAR”

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Kardaş ile 8 mağdur katıldı. Pişman olduğunu söyleyerek savunmasına başlayan saldırgan, olaydan önce alkol ve uyuşturucu kullandığını belirtti. Sanık Kardaş, “Bıçaklama olayını hatırlamıyorum” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Ali Kardaş’a, “Seni akıl hastanesine gönderelim mi” diye sordu. Sanık kardaş ise, “Akıl hastalığım yok da, pişmanlığım var” diye yanıt verdi.

Ne olduğunu anlayamadan birçok bölgesinden bıçaklanan mağdurlar ise mahkemede olay anını anlattı. Şikâyetçi olduklarını söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, akıl hastalığının olup olmadığının anlaşılması için resmi bir sağlık kurumuna sevkine karar verdi. Rapor hazırlanmasına hükmetti.

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