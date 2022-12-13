Akılalmaz hırsızlık! Korkulukları tekmeyle kırıp çaldı

Sultangazi'de, bir iş yerinin önüne gelen kişi, gözüne merdiven korkuluklarını kestirdi. Bir süre etrafı kontrol eden şüpheli, ardından tekme ile korkulukları kırdıktan sonra çalarak, uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, pazar günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, merdiven korkuluklarını gözüne kestirdi.