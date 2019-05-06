Hatay'da, aracın kasasına konulan pazar kasalarını korumak için bir kadın kendini siper etti.

İHA'nın haberine göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde ticari aracın kasasına konulan pazar kasalarının yanına çıkan bir kadın, kasaları iple bağlamak yerine, kendini siper ederek korumaya çalıştı. Tehlikeli yolculuk trafikte bir başka araç içerisindeki yolcunun cep telefonu ile kaydedildi. Kadının düşme tehlikesi diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi.