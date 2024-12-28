Akın Akınözü, amcasını kaybetti
Akın Akınözü, sosyal medya hesabından amcasının hayatını kaybettiğini duyurdu; "Şu güzel gülüşüne ölüm hiç yakışmadı ki..."
Ünlü oyuncu Akın Akınözü, kısa bir süre önce yaşadığı annesinin kaybının ardından bir aile kaybı daha yaşadı.
Temmuz ayında, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşen annesi Özlem Akınözü'nün ardından, bu kez amcasını kaybetti.
Amcasının vefatını sosyal medya hesabından paylaşan Akın Akınözü, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi; "Ah be yakışıklı amcam... Şu güzel gülüşüne ölüm hiç yakışmadı ki..."
Fotoğraflar: Instagram