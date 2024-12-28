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        Haberler Magazin Akın Akınözü, amcasını kaybetti

        Akın Akınözü, amcasını kaybetti

        Akın Akınözü, sosyal medya hesabından amcasının hayatını kaybettiğini duyurdu; "Şu güzel gülüşüne ölüm hiç yakışmadı ki..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 21:52 Güncelleme: 28.12.2024 - 21:52
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        Ünlü oyuncu Akın Akınözü, kısa bir süre önce yaşadığı annesinin kaybının ardından bir aile kaybı daha yaşadı.

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        Temmuz ayında, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşen annesi Özlem Akınözü'nün ardından, bu kez amcasını kaybetti.

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        Amcasının vefatını sosyal medya hesabından paylaşan Akın Akınözü, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi; "Ah be yakışıklı amcam... Şu güzel gülüşüne ölüm hiç yakışmadı ki..."

        Fotoğraflar: Instagram

        #akın akınözü
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