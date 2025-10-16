Habertürk
        Akın Akınözü, dedesinin İstiklal Madalyası'nı taşıdı

        Akın Akınözü, dedesinin İstiklal Madalyası'nı taşıdı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın başrol oyuncusu Akın Akınözü, Cannes'daki etkinlikte dedesine ait İstiklal Madalyası'nı ceketine takarak boy gösterdi

        Giriş: 16.10.2025 - 18:36 Güncelleme: 16.10.2025 - 18:36
        Dedesinin İstiklal Madalyası'nı taşıdı
        ‘Veliaht’, 15 Ekim Çarşamba akşamı MIPCOM Fuarı kapsamında Cannes’ın ikonik mekânı Palm Beach’te görkemli bir lansmanla uluslararası izleyicilere tanıtıldı.

        Dizinin yurt dışı temsilciliğini üstlenen Global Agency’nin ev sahipliğinde gerçekleşen lansman davetine; başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Serra Arıtürk de katıldı.

        Akın Akınözü, Cannes’daki etkinlikte dedesine ait İstiklal Madalyası'nı taşıdı.

