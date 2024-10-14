Akın Akınözü: İyi ki doğmuşsun meleğim
Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsılan Akın Akınözü, annesini doğum gününde andı
Akın Akınözü, temmuz ayında kanser nedeniyle henüz 59 yaşında kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla zor günler geçiriyor.
Anne acısıyla sarsılan ve zaman zaman annesini paylaşımlarıyla yâd eden Akın Akınözü, Özlem Akınözü'nü bu kez doğum gününde andı.
ANNESİNİ DOĞUM GÜNÜNDE ANDI
Annesinin resmedildiği tabloyu yayımlayan Akın Akınözü, paylaşımına; "İyi ki doğdun meleğim" notunu düştü. Özlem Akınözü, yaşasaydı 60'ıncı yaşına girecekti.