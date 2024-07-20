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        Haberler Magazin Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü vefat etti - Magazin haberleri

        Akın Akınözü'nün anne acısı

        Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 14:33 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:37
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        Akın Akınözü annesinin vefatıyla sarsıldı. Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti.

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        Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

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        Yapılan açıklamada, "Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekânı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz" denildi.

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        Özlem Akınözü, "Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Avlu', 'Payitaht Abdülhamit' ve 'Deliha 2" gibi dizi ve filmlerde rol almıştı.

        #Özlem Akınözü
        #akın akınözü
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