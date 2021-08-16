Akinon'a 20 milyon dolar yatırım

HABERTURK.COM

Dünyanın en kuvvetli dijital ticaret platformlarından biri olma hedefi ile 2017 senesinde kurulan yerli girişim Akinon, B serisi yatırım turunu tamamladı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, 20 milyon dolar tutarındaki yatırımı ürünlerini global arenada rekabete hazır hale getirmek, sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve yeni pazarlara açılarak büyümesini hızlandırmak üzere değerlendirmeyi planlıyor.

Yatırım ile ilgili konuşan Akinon CEO’su Tolga Tatari, "400 kişilik ekibimiz ile ürün ve hizmet kalitemizi arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aldığımız yeni yatırım, bu senenin başında başlattığımız yurtdışı açılımı için ihtiyacımız olan desteği bize sağlayacak. 3 sene içerisinde kuracağımız partner ekosistemi ile dünyanın en büyük dijital ticaret platformlarından biri olmayı hedefliyoruz" dedi.

Actera Group ve Revo Capital’in co-lead ettiği bu yatırım turuna Smartfin ve Endeavor Catalyst de katıldı. Smartfin 2020 yılında gerçekleşen yatırım turunda da şirkete 5 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen perakende markalarının, omni-channel operasyonlarına ve dijital dönüşüm süreçlerine 17 ülkede destek veren Akinon'un, 2021 yılında 10.2 milyar TL ticaret hacmi yaratmayı hedeflediği belirtildi.