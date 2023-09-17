MasterChef All Star konuğu Akira Back kimdir, kaş yaşında?
Akira Back'in hayatı ve restoranları, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünün yayınlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Dünya genelinde pek çok restoranı bulun Akira Back, MasterChef All Star'a konuk oldu. İşte İngiliz kraliyet ailesine yemek yapan ve Elon Musk'un Şefliğini üstlenen Akira Back'in hayatı...
MasterChef All Star konuğu Akira Back'ın hayatı gündeme geldi. Haftanın son eleme adayının belirlendiği yeni bölümde Elon Musk'ın şefliğini yapan Akira Back konuk oldu. Restoranı Michelin Yıldızı kazanan Akira Back'ın hayatı araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef All Star konuğu Akira Back'in hayatı hakkında merak edilenler...
AKİRA BACK KİMDİR?
Akira Back, 1974 yılında Kore'nin Seul şehrinde doğdu. Akira Back'in dünyada 25 tane restranı var.
Akira Back, Elon Musk'ın şefliğini yaptı. İngiliz kraliyet ailesine yemek yapan Akira Back'in restoranının Michelin Yıldızı bulunuyor.