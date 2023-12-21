AKM'de Çatalhöyük sergisi

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ÇATALHÖYÜK 23 SANATÇIYA İLHAM OLDU 40'A YAKIN ESER ORTAYA ÇIKTI

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, geçmişi M.Ö. 7400'e dayanan Çatalhöyük, insanlığın gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik toplumsal hayata geçişle birlikte, tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık eden ve dünya tarihi açısından büyük önem taşıyan bir neolitik dönem antik kenti. Bu tarih öncesinin simge yerleşimi başta yüzlerce soyut, figüratif kompozisyonlardan kentin kendi planına kadar örnekleri ile duvar resim sanatı, tasvir sanatıyla bugünün sanatçılarına ilham vermeye devam ediyor.

Bu anlatımları açığa çıkarmanın, onları dinleyenlerle ve izleyenlerle buluşturmanın çağımızın sorumluluğu olduğu bilinciyle yola çıkan 'Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük' sergisi ile Türkiye'nin zengin arkeolojik mirası çağdaş sanatla birleştirilerek, geçmişin izleri modern bir perspektifle sunuluyor.