AKM’de bir 'Kış Yolculuğu'

Avusturyalı besteci Franz Schubert'in şan ve piyano için bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi ‘Winterreise’ (Kış Yolculuğu), İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT İstanbul) yorumuyla sahneye taşınıyor.

Şairin sevgilisinin başka birine âşık olduğunu fark etmesi ile başlayan dramatik bir yolculuğun anlatıldığı eserde; Deniz Özaydın, Evrim Akyay, Emre Karaca, Huri Murphy, İsmet Köroğlu, Mert Öztekin ve Tuğçe Göncü koreograf olarak yer alıyor. Eserin librettosu ve yönetimi ise Mert Öztekin’e ait.

Kış Yolculuğu-Winterreise; 21 Ocak 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverleri bekliyor.