- Limon suyunun yaklaşık on dakika kurumasını bekle. Limonu durulamadan üstüne nemlendirici sür. Badem, hint, ya da argan yağı kullanabilirsin.

- Bunu her gece tekrarla.

- Cildinde limon suyu varken güneşe çıkma ya da solaryuma girme. Bu, koyu lekelerini çok daha kötü hâle getirebilir.

- Cildin çok hassassa, örneğin kolayca kuruyor ya da tahriş oluyorsa, limon suyunu sürmeden önce eşit miktarda bir nemlendirici yağla karıştır.

- Limon suyu ya da elma sirkesi de kullanabilirsin.