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        Haberler Bilgi Yaşam Akne (sivilce) lekeleri nasıl tedavi edilir? Evinizde rahatlıkla uygulayabileceğiniz pratik yöntemler

        Akne lekelerinden kurtulmanın püf noktaları nelerdir? Hangi yöntemler uygulanmalıdır?

        Sivilce (Akne) sorunu neredeyse her insanın, özellikle ergenlik döneminde yoğun olarak yaşadığı bir sağlık sorunudur. Çoğu zaman sivilcelerden kurtulsak bile, bıraktığı izlerin geçmesi çok daha uzun zaman alabiliyor. Evde kendi imkânlarınızla sivilce lekelerinden kurtulmak mümkündür. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:00
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        Vücudumuzda, özellikle de yüzümüzde çıkan yağlı sivilceler (akne) yediğimiz yiyeceklerden, bulunduğumuz bölgenin iklim özelliklerinden, stresten ve diğer çevresel faktörlerden kaynaklanabiliyor. Yağlı sivilcelerin bıraktığı izlerden kurtulmak ise çok daha zordur. İşte evdeki malzemelerle akne kaynaklı koyu lekelerden pratik bir şekilde kurtulma yöntemleri...

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        KOYU LEKELERDEN KURTULMA YÖNTEMLERİ

        1. Lekelere limon suyu sürün

        Limon suyu, doğal bir cilt açıcı olarak kullanılabilir. Taze sıkılmış limon suyunu pamuğa ya da pamuklu çubuğa dökün, sonra da koyu lekelerin üzerine sürün.

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        - Limon suyunun yaklaşık on dakika kurumasını bekle. Limonu durulamadan üstüne nemlendirici sür. Badem, hint, ya da argan yağı kullanabilirsin.

        - Bunu her gece tekrarla.

        - Cildinde limon suyu varken güneşe çıkma ya da solaryuma girme. Bu, koyu lekelerini çok daha kötü hâle getirebilir.

        - Cildin çok hassassa, örneğin kolayca kuruyor ya da tahriş oluyorsa, limon suyunu sürmeden önce eşit miktarda bir nemlendirici yağla karıştır.

        - Limon suyu ya da elma sirkesi de kullanabilirsin.

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        2. Lekelerinize yoğurt ve bal karışımı sürün

        Hem balın hem de yoğurdun koyu lekelerine faydalı olabilecek özellikleri vardır. 2 tatlı kaşığı sade yoğurdu 1 tatlı kaşığı balla karıştırın. Balın yerel ve saf olması iyi olur ama şart değildir.

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        - Bir pamuklu çubuk ya da pamukla lekelere sürün ya da yüz maskesi olarak kullanın. 15-20 dakika bekletin, sonra ılık suyla durulayın ve hafifçe dokunarak kurulayın.

        - Tedaviden sonra nemlendirici sürün.

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        3. Koyu lekelerinize C vitamini karışımı uygulayın

        C vitaminiyle yapılan bir serum, cildi iyileştirmeye yardımcı olabilir. 1 adet 250 mg C vitaminini ezip 1 çorba kaşığı badem, hint veya argan yağıyla karıştırın. Bir pamuklu çubukla ya da pamukla lekelere sürün ya da yüz maskesi olarak kullanın.

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        -Karışımı 15-20 dakika bekletin. Ilık suyla durulayın, sonra da hafif dokunuşlarla kurulayın.

        -Tedaviden sonra nemlendirici sürün.

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        4. Kurumuş lekelere aspirin sürün

        İki adet 325 miligram aspirin tabletini ezin. Ezilmiş tabletleri yaklaşık iki çorba kaşığı balla karıştırın. Pürüzsüz bir macun yapmak için yeterince su ekleyin ve bunu koyu lekelere pamuklu çubukla ya da pamukla sürün. 15-20 dakika bekletin, ılık suyla durulayın ve hafifçe dokunarak kurulayın; nemlendirici sürmeyi unutmayın.

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        5. Rengini açmak için salatalık kullanın

        Salatalığın damar büzücü özellikleri, koyu lekelerin rengini açmak için faydalı olabilir. Bir salatalığı ince ince dilimleyin ve dilimleri koyu lekelerin üstüne koyun. Salatalık dilimlerini koyu lekelerin üzerinde 15-20 dakika bekletin. Bitince, cildinizi ılık suyla durulayın, hafifçe dokunarak kurulayın ve nemlendirici sürün.

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        -Salatalık yerine patates kullanabilirsiniz.

        -Alternatif olarak, salatalık ya da patates dilimini koyu lekelere nazikçe sürün. Bunu nazik ve dairesel hareketlerle yapın. En az dört ila beş dilim salatalıkla ya da patatesle bu işlemi tekrarlayın. Bitince, ılık suyla durulayın ve nemlendirici sürün.

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        6. Koyu lekelere E vitamini sürün

        E vitamini içeren bir tabletin üst kısmını kesin ve vitamini parmak ucunuzla, pamukla ya da pamuklu çubukla doğrudan koyu lekeye sürün. E vitaminini gece cildinizde bırakın.

        -Bu tedaviden sonra ek olarak nemlendirici sürmenize gerek yok çünkü E vitamini bir nemlendiricidir.

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        İPUÇLARI

        Hangi yöntemi uygularsanız uygulayın, hassas davranın. Koyu lekeler temelde cilt tahrişinin sonucudur ve sert bir şekilde ovmak, koyu lekeleri daha da koyulaştırabilir.

        Kaynak: Wikihow

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