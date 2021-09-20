Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

AKS sonuçları açıklandı mı? MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları için kritik tarih

Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları açıklandı mı? Sınava girenler sınavın üzerinden geçen 15. günde merak içerisinde bu sonunun cevabını araştırıyor. Peki, AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı ve gözlerin çevrildiği son tarih...

AKS sonuçları açıklandı mı? MEB Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları için kritik tarih

AKS sonuçları açıklandı mı? 15 gün önce yani 5 eylül tarihinde gerçekleşen sınava girenler iki haftadır özellikle de son bir haftadır bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından AKS sonuçları açıklandı mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte AKS sonuçları ile ilgili detaylar...

AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKS yani Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav bilindiği üzere 5 Eylül tarihinde gerçekleşti. Sınav sonuçları ise sınavdan sonra 15 iş günü içerisinde açıklanacak. Yani sonuçların en geç 24 Eylül yani Cuma gününe kadar açıklanması gerekiyor.

Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" üzerinden ulaşılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

9 KEZ BIÇAKLADI! Son dakika: 17 yaşında akılalmaz dehşet! - Haberler
GÜNDEM 17 yaşında akılalmaz dehşet!
Pamukkale'de 338 şişe sahte içki ele geçirildi
GÜNDEM Pamukkale'de sahte içki operasyonu
Karısına kurşun yağdırıp kaçtı! - Haberler
GÜNDEM Karısına kurşun yağdırıp kaçtı!
Doç. Mustafa Yücel: Müsilaj kalmadı ama oksijen azlığı ciddileşti
GÜNDEM 1 iyi 1 kötü haber! Müsilaj kalmadı ama
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Özer: Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok
GÜNDEM Bakan Özer: Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok
Ünlü YouTuber'a gözaltı! Metrobüsün üzerinde 5 durak seyahat eden Youtuber serbest bırakıldı - Haberler
GÜNDEM Uslanmayan Youtuber: Pişmanım, kimseye tavsiye etmem
Neslican Tay için ölümünün 2'nci yılında duygulandıran paylaşımlar
GÜNDEM Neslican'ı sevenleri unutmadı
KURAKLIK! Son dakika: Meteoroloji'den kötü haber! Türkiye'nin yüzde 55'i! - VİDEO HABER
GÜNDEM Meteoroloji'den kötü haber! Türkiye'nin yüzde 55'i!
Son dakika haberi Türkiye'den Yunanistan'a itiraz NAVTEX'i
GÜNDEM Türkiye'den Yunanistan'a itiraz NAVTEX'i
SON DAKİKA: Belaruslu kadının ölümünde flaş beraat kararı! - Haberler
GÜNDEM Belaruslu kadının ölümünde flaş beraat kararı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.