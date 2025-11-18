Aksa Elektrik’ten Semerkant’a 1 milyar dolarlık yatırım

Habertürk
        Kazancı Holding grup şirketlerinden Aksa Elektrik, Özbekistan'ın Semerkant vilayetinin 30 yıllık elektrik dağıtım işletme ihalesini kazandı. Orta Asya'da elektrik dağıtım hizmeti verecek ilk Türk şirketi olan Aksa Elektrik, lisans süresi boyunca yapacağı 1 milyar dolar tutarındaki yatırımla Semerkant'ın elektrik şebekesini modernize etmeyi ve enerji dağıtım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor

        18.11.2025 - 12:47
        Aksa Elektrik, , Özbekistan’ın Semerkant vilayetinde elektrik dağıtım hizmetini üstlenecek. Orta Asya’da elektrik dağıtım hizmeti verecek ilk Türk şirketi olan Aksa Elektrik, lisans süresi boyunca toplam 1 milyar dolar tutarında yatırımı hayata geçirerek şebekenin modernize edilmesi ve kesintisiz enerji arzı için hizmet verecek.

        Özbekistan’ın önemli vilayetlerinden biri olan Semerkant, ülkenin sanayi, eğitim ve turizm açısından en stratejik bölgesi olarak öne çıkıyor. Aksa Elektrik’in yatırım programı; vilayetin enerji altyapısının modernizasyonuyla birlikte, yerel istihdama ve teknik kapasite gelişimine de katkı sağlayacak. Ayrıca yatırım planı ile vilayette enerji kayıplarının azaltılması, elektrik kesintilerinin minimuma indirilmesi ve karbon emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor.

        İhale sonucunun Türkiye’nin enerji sektöründe hizmet ihracatı açısından da önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Kazancı Holding ve Aksa Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, “Kazancı Holding olarak, enerji üretimi alanında 2020 yılından bu yana Özbekistan’a hizmet veriyoruz. Şimdi, Aksa Elektrik’in uluslararası alanda elde ettiği bu önemli başarıyla birlikte Orta Asya’nın tarihi merkezlerinden Semerkant’ta da faaliyet göstereceğiz. Kazancı Holding olarak globalleşme yolculuğumuzun en önemli adımlarından biri olan bu yatırım hamlemiz ile operasyonel gücümüzü ülke sınırları ötesine taşıma kararlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.

        Fırat ve Çoruh bölgelerinde 2010 yılından bu yana kesintisiz enerji hizmeti sunmanın yanı sıra şebeke modernizasyonu ile enerji dönüşümünde öncü rol üstlendiklerini ifade eden Kazancı, “Semerkant vilayeti, yıllık yaklaşık 5,5 TWh enerji tüketimi ve 4.3 milyon nüfusu ile sanayi, eğitim ve turizm açısından en stratejik bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Sahip olduğumuz tecrübe ve operasyonel esneklik ile 30 yıllık yatırım döneminde, kesintisiz enerji arzı, modern altyapı ve çevresel sürdürülebilirlik odağında örnek bir model oluşturacağız” dedi.

