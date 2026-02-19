Canlı
        Haberler Gündem Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

        Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

        Türkiye'de akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 17.52'de okunan ezanla ramazanın ilk iftarı yapıldı; vatandaşlar birlik ve beraberlik için dua etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 18:47 Güncelleme: 19.02.2026 - 18:47
        İlk iftar Şemdinli'de yapıldı
        Türkiye'de, akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazanın ilk iftarı yapıldı.

        Kentte orucun en erken açıldığı ilçede vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

        Saat 17.52'de okunan ezanla iftara başlayan ilçe sakinleri, ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.

        İlçe sakinlerinden Haşim Karadeniz, tüm İslam aleminin ramazanını kutladı.

        Bir kez daha ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karadeniz, "Türkiye'de ilk iftarı açan ilçedeyiz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

