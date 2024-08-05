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        Gurbetçinin Hollanda'dan getirdiği çikolatalardan uyuşturucu çıktı; tutuklandı

        HOLLANDA'danmemleketi Aksaray'a izne gelen D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:05
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        Gurbetçinin Hollanda'dan getirdiği çikolatalardan uyuşturucu çıktı; tutuklandı
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        HOLLANDA'danmemleketi Aksaray'a izne gelen D.K.'nin (35) evine yapılan operasyonda hediyelik çikolatalar içinde 121 paket halinde 1 kilo 210 gram toz preslenmiş esrar, 294 gram kokain ve 15 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K. tutuklandı.

        Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hollanda'dan izne gelen D.K.'nin uyuşturucu sattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine D.K.'nin evine operasyon düzenleyen jandarma, yaptığı aramada Hollanda'dan getirdiği hediyelik çikolatalar içinde 121 paket halinde 1 kilo 210 gram toz preslenmiş esrar, 294 gram kokain, 15 ecstasy hap, 1 adet tabanca ve 40 tabanca fişeği ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K., dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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